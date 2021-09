Londrina tem projetos esportivos aprovados em edital do Proesporte

Londrina teve 16 propostas classificadas pelo edital nº 01/2020 do Proesporte (Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte). A iniciativa, viabilizada pelo Governo do Paraná, destina recursos financeiros para o esporte paranaense.

Do total de projetos de Londrina, habilitados na segunda etapa do edital, 14 foram inscritos por oito proponentes que hoje são patrocinados pela Prefeitura de Londrina, por meio do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), gerido pela FEL (Fundação de Esportes). A maior parte dessas entidades teve mais de um envio aprovado.



Foram contempladas as seguintes instituições: Associação Atlética de Londrina – AAL (vôlei de praia); Londrina Futsal Feminino; Londrina Bristlebacks Futebol Americano; Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (atletismo); Instituto José Gonzaga Vieira (paratlestismo/paranatação); Instituto de Esportes 01 (basquete em cadeira de rodas); APMF – Colégio Estadual Vicente Rijo (vôlei); Associação Desportiva e Recreativa da Unopar (ginástica rítmica). Além destes, como pessoa física, foram selecionados Rosangela Pezente, do basquete feminino, e Fernando Madureira, do Taekwondo.







Essa é a maior participação do município de Londrina no Proesporte, que existe desde 2018. No primeiro edital aberto, foram três projetos locais contemplados; dez no segundo; e 15 neste presente edital. Ao todo, 361 projetos de todas as regiões do Paraná, foram avaliados neste certame, sendo que 210 foram classificados.

A pontuação e classificação dos projetos foi divulgada na última segunda-feira (13), e a lista pode ser acessada no portal Paraná Esporte. Conforme as regras, os projetos não aprovados ainda podem interpor recurso até esta quinta-feira (16).