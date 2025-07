Londrina recebe maior evento de motociclismo das Américas neste domingo

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, receberá, neste domingo (6), a quinta etapa da temporada 2025 do SuperBike Brasil, o maior evento de motociclismo das Américas. Os ingressos destinados à arquibancada são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla.





Outras categorias de ingressos também estão disponíveis no site oficial de vendas, com direito a acesso total ao paddock e alguns brindes. Os valores deles podem variar de R$ 75 a R$ 145.

Assim como o Mundial de SuperBike (WSBK), o SuperBike é um campeonato de motovelocidade que possui diversas categorias só de motocicletas, contemplando desde pilotos de base até a grande disputa das 1000 CC.





O piloto de motovelocidade e cinco vezes campeão brasileiro de Multicategorias, Juracy Neves, o Black Rodrigues, destacou que a expectativa é que mais de 10 mil pessoas estejam presentes no autódromo. “O evento traz movimento para a hotelaria e os restaurantes. As equipes são grandes e o fluxo do posto de combustível gira bem quando você traz uma mega corrida. Ela é tão forte quanto uma Fórmula Truck ou uma Stock Car”, disse.

Durante as provas, somente dois dos 30 boxes disponíveis no Autódromo não serão usados, enquanto os demais estão equipados com a estrutura de cada equipe. No total, mais de 75 pilotos competirão.





A primeira prova do evento é o SuperSport 400, às 9h58. Na sequência, às 11h07, é a vez dos pilotos da SuperBike Light – 1000CC entrarem na pista do autódromo. A programação continua com o SuperSport – 600CC/CBR 650R, às 12h32. Haverá um intervalo nas corridas para um show de manobras, às 13h38. Em seguida, será realizada a principal prova da etapa, em que os pilotos do SuperBike Pro/EVO 1000CC entram na pista, às 13h59. A última prova será a do SuperSport – 400CC – Escola, às 14h46. E, para fechar a etapa, uma volta promocional será realizada no Autódromo Ayrton Senna, às 15h40.

A prova marca a segunda rodada da categoria PRO – o principal grid da motovelocidade nacional – e a quarta etapa para as demais categorias do campeonato (Supersport 400, SuperBike Light – 1000CC, SuperSport – 660CC/CBR 650R, SuperBike Pro/EVO 1000CC, SuperSport – 400CC – Escola).





Black frisou a importância de trazer um evento desse porte para Londrina. “A Prefeitura, através da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), trouxe o SuperBike para a cidade. Em Londrina, nós temos vários pilotos, eu mesmo fui cinco vezes campeão brasileiro e sempre quando a etapa vem para Londrina a gente participa. O Felipe Gonçalves, que também é londrinense, participa na categoria Pro. Esse evento geralmente acontece em Interlagos ou Goiânia, então quando vem para Londrina é muito satisfatório, pois os pilotos poderão receber o entusiasmo da torcida paranaense”, destacou.

Para quem não puder acompanhar o evento no autódromo, todas as provas serão transmitidas pelo canal de YouTube do SuperBike Brasil.





