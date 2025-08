Londrina recebe treinamento de basquete com jogador profissional norte-americano

Nos dias 7, 8 e 9 de agosto, o Colégio Positivo – Londrina sedia o Londrina Basketball Camp 2025, uma clínica de basquete voltada ao desenvolvimento técnico e tático de atletas e treinadores. O evento é organizado pelo treinador londrinense Bruno Lopes, que traz à cidade o astro norte-americano Shamell Stallworth, maior cestinha da história do Novo Basquete Brasil (NBB).





A clínica oferece treinamentos intensivos, com atividades práticas e teóricas sobre fundamentos do jogo, estratégias táticas, preparo físico e metodologias atualizadas de ensino. Destinada a atletas de 10 a 18 anos, técnicos e professores, a programação inclui ainda uma rodada de perguntas exclusiva para profissionais da área, promovendo intercâmbio de conhecimento.





“A clínica de basquete vai ao encontro das nossas práticas de incentivo ao esporte e oferece uma oportunidade única para que os jovens explorem todo o seu potencial. É motivo de orgulho sediar um evento tão relevante em nossa unidade”, afirma Heverton Ragazzi, diretor do Colégio Positivo – Londrina.





O técnico Bruno Lopes comanda a equipe do Caxias do Sul Basquete na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) e integra a comissão técnica do time principal no NBB. Mais informações estão no Instagram oficial do evento: @londrinabasketball.





Serviço:

Londrina Basketball Camp 2025

Data: 7, 8 e 9 de agosto de 2025

Local: Quadra do Colégio Positivo – Londrina

