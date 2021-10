Londrina sedia torneio nacional de ciclismo em outubro

Londrina sedia, entre 21 a 24 de outubro, o Campeonato Brasileiro de Estrada e Contrarrelógio 2021, organizado pela CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo). Trata-se do primeiro torneio nacional de ciclismo que a cidade recebe após cinco anos de hiato e contará pontos para o ranking nacional.

As inscrições estão abertas até 15 de outubro pelo site da confederação, e podem participar apenas os ciclistas filiados à CBC. As provas serão na modalidade de Estrada (Resistência) e Contrarrelógio para as categorias Infanto-Juvenil, Juvenil, Junior, Sub-23 e Elite Masculino e Feminino.



No dia 21, a prova de contrarrelógio será disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com um circuito de 3,146 km. E nos dias 22 a 24 de outubro, os ciclistas sairão do Jardim Botânico para competir em diversas categorias pela modalidade de Resistência.





Antes, no dia 20, às 19h30, haverá um Congresso Técnico no formato on-line, por meio da plataforma Zoom. O link será informado pela organização.

Nesta semana, os organizadores do Brasileiro de Estrada se reuniram para definir os detalhes acerca da realização do campeonato. Dentre os participantes, estavam o presidente da CMTU, Marcelo Cortez, e o presidente da FEL, Marcelo Oguido. Os órgãos municipais atuam na liberação dos espaços públicos, interdição das vias para as rotas das provas, mais suporte logístico.







Para o presidente da Fundação de Esportes, o Brasileiro de Estrada e Contrarrelógio é um grande evento nacional, que a cidade receberá por meio de parceria entre a CBC, o governo do Estado e a Prefeitura. “Esse campeonato trará para Londrina os principais atletas do ciclismo de estrada mais as comissões técnicas. E a Prefeitura, por meio da FEL e CMTU, está oferecendo todo o suporte, para que essa competição seja muito representativa e que Londrina volte a figurar no cenário nacional do ciclismo”, prometeu.





"Além da movimentação econômica, que é importante, os eventos esportivos incentivam o surgimento de novos atletas. Sabemos que o ciclismo está no auge, pois a cidade conta com muitos grupos que percorrem rotas da região, e queremos cada vez mais incentivar a adesão para a modalidade”, finalizou Oguido.