Londrina vence Figueirense de virada e volta a ganhar em casa

O Londrina voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro da Série C. No Vitorino Gonçalves Dias (VGD), o Tubarão virou o placar no segundo tempo para conseguir a vitória por 2 a 1 na estreia do técnico Roger Silva. Os gols do LEC foram de Iago Teles e Lucas Marques, enquanto os catarinenses marcaram com Nicolas. Com o resultado, o Tubarão chegou a 16 pontos, a dois do líder Caxias.





Falha defensiva e Figueira na frente

O LEC voltou a ter o time titular em campo após quase dois meses e logo aos dois minutos levou perigo ao gol do Figueirense. João Vitor cruzou, Pablo dominou e encontrou Gustavo França na área. O camisa 10 dominou e finalizou, mas parou na defesa.

O Figueirense se fechou defensivamente e inibiu as ações ofensivas do Londrina nos minutos seguintes. Com isso, o time alviceleste passou a trocar passes no sistema defensivo, sem levar perigo ao gol de Fabrício.

Aos 28, Maurício levou perigo ao gol do Figueirense. O lateral fez jogada individual pelo lado esquerdo, tentou cruzar e quase encobriu o goleiro Fabrício, que defendeu. Na batida de escanteio, Gustavo França cruzou na medida, na cabeça de Pablo, que finalizou no travessão do arqueiro do time catarinense.





O Figueirense pouco incomodava o Londrina, mas aos 39 chegou pela primeira vez e foi às redes. Após cruzamento da direita, Nicolas venceu João Vitor pelo alto e colocou no cantinho de Luiz Daniel: 1 a 0.

O LEC tentou responder rapidamente e aos 41 quase empatou. Após Alison levantar na área, Pablo dominou na meia-lua, puxou para o pé direito e finalizou com força, mas a bola saiu pelo lado esquerdo do gol adversário.

Mudanças e virada

O Tubarão voltou com três alterações no intervalo. João Vitor, Gustavo França e Henrique saíram para as entradas de Cedric, Robson Duarte e Vitinho. E logo aos três, o time alviceleste construiu o empate. Vitinho fez jogada na meia-lua e foi derrubado. Na batida da falta, Iago Teles cobrou com força e venceu o goleiro Fabrício: 1 a 1.

O Londrina não conseguiu a virada após a pressão inicial e viu o Figueirense se fechar no sistema defensivo. A equipe alviceleste passou a trocar passes na intermediária, sem grande perigo ao gol de Fabrício nos minutos seguintes.





Até que aos 21, Pablo chamou a responsabilidade, fez jogada individual e bateu forte de fora da área. O goleiro do Figueirense bateu roupa e Lucas Marques, como elemento surpresa, apareceu na área para empurrar para o gol: 2 a 1.





O próprio Pablo criou mais uma jogada de perigo aos 33. O camisa 9 recebeu pelo lado direito, invadiu a área, venceu a zaga e cortou para o pé esquerdo, mas finalizou para fora.





No minuto seguinte, o Figueirense levou perigo e quase empatou. Gabriel Santiago fez jogada pela direita e acionou Wellington Nem, que dominou dentro da área e bateu de pé direito, por cima da meta de Luiz Daniel.





Aos 37, de novo os catarinenses chegaram com perigo. Após lançamento da direita, o zagueiro Lucas Dias apareceu livre e cabeceou para o meio da área. Antes de Kayke aparecer para empatar, Caio salvou o Londrina.





O Londrina passou a minar as ações do Figueirense e segurou a vitória no VGD, onde não vencia desde 14 de abril, quando bateu o Ypiranga-RS por 3 a 1.





FICHA TÉCNICA





Londrina 2

Luiz Daniel; João Vitor (Cedric), Caio, Wallace e Maurício (Rafael Soares); Alison, Lucas Marques (João Tavares) e Gustavo França (Vitinho); Henrique (Robson Duarte), Pablo e Iago Teles. Técnico: Roger Silva





Figueirense 1





Fabrício; Iury (Léo Maia), Lucas Dias, Ligger e Leonan; Jhony Douglas, Rafinha Potiguar, João Lucas (Reifit) e Nicolas (Wellington Nem); Felipe Augusto (Kayke) e Marlyson (Gabriel Santiago). Técnico: Pintado





Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)

Estádio: Vitorino Gonçalves Dias (VGD)

Gols: Nicolas, aos 39 minutos do 1º tempo. Iago Teles, aos 3, e Lucas Marques, aos 21 minutos do 2º tempo

Público: 3.660 (total)

Renda: R$ 56.200,00





