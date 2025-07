Londrina Vôlei apresenta nova equipe e visa playoffs da Superliga B

O Londrina Vôlei foi oficialmente apresentado para a temporada 2025/26 nesta terça-feira (1º), no auditório da Unimed. O evento marcou a divulgação dos novos reforços, dos uniformes atualizados e a confirmação da equipe na disputa da Superliga B. Após permanecer na segunda divisão nacional no último ano, o clube confirmou sua participação na competição há cerca de duas semanas.





“É com grande entusiasmo que damos início à preparação para mais uma temporada de Superliga B”, afirmou o técnico Juliano Trindade, em entrevista à FOLHA. Apesar do foco na liga nacional, o treinador também destacou a importância das competições estaduais, como o Campeonato Paranaense e os Jogos Abertos, que antecedem a Superliga no calendário.

Com o objetivo de alcançar um novo patamar, o Londrina Vôlei reformulou aproximadamente 80% do elenco para esta temporada. A equipe será composta por atletas remanescentes e novas contratações. Estão confirmadas no grupo principal as ponteiras Luana Luciano, Michele, Hellen e Thabata; as centrais Nathally, Taynara e Maria Eduarda; a oposta Liandra; as levantadoras Nina e Júlia Parada; e a líbero Giulia Costa. Além disso, cinco jogadoras do time sub-17 também integrarão o elenco profissional.





De acordo com Trindade, a reformulação foi estratégica. O orçamento permanece semelhante ao do ano passado, mas o trabalho de avaliação de mercado permitiu reforçar o grupo com atletas que elevaram o nível técnico da equipe. “Temos os pés no chão com a Superliga B. Reformulamos o grupo, trouxemos jogadoras novas e, com isso, a qualidade da equipe melhorou. Hoje, temos um time mais competitivo”, avaliou o treinador.

O objetivo principal é a permanência na Superliga B, mas o clube já projeta voos mais altos. “Queremos dar um passo à frente nesta temporada e brigar diretamente por uma vaga nos playoffs. A equipe está praticamente definida para o Paranaense e os Jogos Abertos, mas vamos seguir atentos ao mercado no segundo semestre, para buscar uma ou duas peças pontuais que possam fazer a diferença”, completou Trindade.





Moringão

Fora das quadras, o clube também se movimenta para garantir as condições estruturais para a disputa da Superliga B. A expectativa é utilizar o Ginásio Moringão como sede dos jogos em casa. Para isso, o espaço passará por adequações promovidas pela Fundação de Esportes de Londrina, com apoio da Federação Paranaense de Voleibol (FPV).





A FPV cedeu um tapete oficial emborrachado, que será instalado sobre o piso de concreto do ginásio. A quadra também será impermeabilizada e pintada, oferecendo as condições necessárias para a prática do voleibol. Embora o local não conte com piso de madeira, o Moringão estará apto a receber partidas oficiais da Superliga.

Enquanto o ginásio não estiver liberado, o Londrina Vôlei conta com outras alternativas para mandar seus jogos no Paranaense e nos Jogos Abertos. O projeto mantém parceria com a Unifil e negocia ajustes para utilizar o antigo Canadá. A quadra do Colégio Londrinense também está disponível para utilização nesses compromissos.





