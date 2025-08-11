Após derrota, Roger expõe limitações e pressiona diretoria do Londrina EC

O técnico Roger Silva voltou a cobrar publicamente a diretoria do Londrina após a derrota por 2 a 0 para o Náutico, no estádio do Café, na manhã de domingo (10), pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Sincero, o comandante deu a entender que apenas dois dos reforços anunciados recentemente atenderam às suas expectativas e reforçou que “tem feito a sua parte”, mesmo com duas derrotas seguidas e após promover mudanças em quase metade do time titular diante dos pernambucanos.





“Vou ser bem justo: o que é da minha responsabilidade, eu estou fazendo. Estou usando todas as peças, trocando, buscando estratégias. Precisamos ser justos com o torcedor. Eu preciso ter um time mais forte, preciso de algumas peças que funcionem melhor. Estou sendo bem claro aqui: estou fazendo o meu melhor. Estou buscando trocar, achar a melhor estratégia, trabalhando ideias, mas não vou ficar iludindo o torcedor”, desabafou Roger.

Ele admitiu que o elenco atual apresenta limitações e que muitas opções no banco são de atletas jovens e pouco experientes. “Estou de coração aberto, trabalhando duro, dormindo pouco. É o que eu tenho, e estou fazendo o que posso com o que tenho”, completou.





Desde a chegada de Roger, em junho, o Londrina promoveu uma pequena reformulação. Deixaram o clube o volante Sousa, o meia Gustavo França e os atacantes Pablo e Edson Cariús. Em contrapartida, chegaram os atacantes Eliel, Quirino e Rikelmi, além do zagueiro Wellington Manzoli, este último ainda sem estrear.

Sem citar nomes, o treinador destacou Eliel e Quirino, titulares diante do Náutico, como os únicos reforços que chegaram e corresponderam. “Precisamos de reforços. Estou falando disso desde que a janela abriu. Tivemos dois jogadores que vieram de séries acima, está claro: eles entregam. São caras que jogaram Série B, com muitos jogos. É isso: é o que eu tenho e vou usar. Mas preciso de mais reforços, e já falei dezenas de vezes”, reforçou.





Contratado para substituir Iago Teles, suspenso na última partida, Rikelmi foi relacionado, mas não entrou em campo. Manzoli ficou no banco e também não foi utilizado.

A dificuldade para contratar tem incomodado o treinador. A postura de Roger contrasta com declarações recentes do executivo Lucas Magalhães, que afirmou que o dono da SAF, Guilherme Bellintani, autorizou a diretoria a “estourar” o orçamento para reforçar a equipe nesta reta final da Série C. A impressão é de que a pressa do técnico supera a cautela dos dirigentes.





“Estamos com dificuldade. São atletas que não querem vir, outros que não aceitam descer de divisão. Daqui a pouco, emperramos em contrato… enfim. Mas precisamos agir com urgência, porque existe uma limitação”, afirmou Roger, que voltou a falar sobre os custos de reforços. “Eu sou jovem, mas estudioso, atencioso, amo o que faço e sou muito responsável. Minhas equipes são organizadas porque priorizo isso. Agora, terminar jogada, driblar, acertar o gol… isso custa. Qual é o preço? O Bruno Mezenga, do outro lado, custou quanto?”, provocou.

O treinador fez questão de comparar o investimento do adversário com a realidade do Londrina. “Você pega uma equipe como essa (do Náutico)… Investimento alto, jogadores de uma série maior, que precisam de uma bola para decidir. Isso custa caro. Estou sendo bem sincero, como sempre fui. Talvez esse seja meu grande erro na carreira: sempre jogar aberto, ser verdadeiro, não ter medo. O que é meu é meu, o que é da diretoria é da diretoria, o que é dos atletas é dos atletas”, declarou.





O pedido do treinador é claro: reforços para o setor ofensivo. “Estou esperando três ou quatro peças para melhorar nosso elenco e nossas opções de troca. Os jovens, daqui a pouco, vão entrar em uma situação mais confortável. Precisamos, em caráter de emergência, trazer peças que respondam com mais refinamento do meio para a frente”, afirmou.

Segundo Roger, a demanda é urgente. “Precisamos de duas ou três peças para o ataque. Trocas mais experientes, para jogos como esse: caras mais fortes, mais rodados, que possam pontuar, ajudar no jogo, não sentir tanto o peso de um momento ou de um resultado adverso e manter a tranquilidade. Hora que entrar, manter o nível de atuação. Vamos tentar ir forte para fechar essas peças”, concluiu.



