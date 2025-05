Londrinense conclui Deca Ironman contínuo e entra para elite do triathlon

O londrinense Diogo Decker, 36 anos, conquistou um feito inédito no Brasil e se tornou referência no esporte de ultrarresistência ao completar as duas versões do Deca Ironman, uma das provas mais extremas do triatlo mundial. A mais recente ocorreu entre os dias 2 e 13 de maio, durante o Brasil Ultra Tri, a Copa do Mundo de Ultratriatlo, que foi realizada em Búzios, no Rio de Janeiro, e reuniu atletas de dez países.





Na ocasião, Decker concluiu o Deca Ironman Contínuo, formato em que o atleta precisa nadar 38 km, pedalar 1,8 km e correr 422 km sem pausas estabelecidas. Ele já havia finalizado anteriormente a versão conhecida como Deca Um Por Dia, composta por dez Ironmans em dez dias consecutivos. Com isso, o atleta entra para um grupo com menos de 20 pessoas no mundo a alcançar a marca de ter as duas provas no currículo, sendo o primeiro brasileiro a chegar a tal feito.





O Deca Iroman Contínuo só foi completo por 280 pessoas no mundo e Decker já soma experiência em provas deste nível de exigência. Em conversa com a FOLHA, o atleta e empresário londrinense destacou que a parte mental exige mais que a física para uma prova de ultraresistência.





“São provas extremamente difíceis, que exigem resistência física e mental. A parte mais desafiadora é justamente a mental, principalmente no meio da prova. Porque, mesmo já tendo percorrido muitos quilômetros, você olha para frente e ainda tem muito chão pela frente. O psicológico é o principal obstáculo”, deixou claro o triatleta sobre as provas de sua categoria.





Diogo Decker compete em provas de triatlo e ultratriatlo há oito anos. São 43 Ironmans no currículo, prova que consiste em 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. Para se ter ideia, o triatlo olímpico tradicional consiste em 1,5km de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida. O londrinense também completou três provas de Ultraman, competição realizada em três dias, separados por 10 km de natação, 421 km de ciclismo e 84,4 km de corrida.





O atleta admitiu que quase desistiu no meio da prova disputada em Búzios, mas se manteve na competição e concluiu o evento que o colocou entre os únicos 20 do mundo a completar o Deca Contínuo e o Deca Um Por Dia.





“Um dos momentos mais difíceis foi em um dos dias de ciclismo. Eu já estava bem cansado, no fim da tarde, e aí começa uma batalha interna: parar ou continuar? Mas consegui seguir, e o resultado foi gratificante. Foi uma prova de recuperação. Saí por último da água, mas consegui fazer uma boa prova”, destacou Diogo Decker, que vai disputar mais uma vez o Ultraman e se programa para completar mais um Deca Contínuo ainda em 2025.