Londrinense conquista décima medalha consecutiva no Troféu Brasil de atletismo

A londrinense Livia Avancini, da equipe Londrina/FEL/IPEC, alcançou uma marca histórica na carreira. A arremessadora do peso conquistou sua décima medalha consecutiva no Troféu Brasil de atletismo, a maior competição da modalidade da América Latina. Em uma prova acirrada disputada no CTPB (Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro), em São Paulo, ela fechou o pódio com o bronze.





O feito traz ainda mais peso ao vasto currículo de conquistas de Livia, que já tem seu nome cravado na história do atletismo como um dos maiores do arremesso do peso brasileiro. “É uma felicidade muito grande. Se você puxar na história, são bem poucos os atletas que vão alcançar uma marca como essa. É a maior competição da América Latina, com as melhores atletas, alto nível sempre. Não é fácil se manter nesse patamar por tanto tempo. Tem muito trabalho e sacrifício envolvidos”, falou.

O histórico de pódios da londrinense no Troféu Brasil tem início em 2016. De lá para cá, ela alternou com pratas e bronzes, e tem a edição de 2021 como a mais marcante, já que terminou no lugar mais alto do pódio. “Eu sempre gostei muito dessa competição, me sinto a vontade, as preparações sempre são mais intensas, afinal é a maior que temos. Tudo isso tem um apoio muito grande da minha treinadora, a Silvana, que sempre acreditou em mim e está do meu lado desde o começo de tudo”, lembrou.





Aos 33 anos e com mais de duas décadas de serviços prestados, Livia é a atleta mais longeva em ação na equipe londrinense. Com o uniforme do time pé-vermelho foi bicampeã sul-americana em 2021 e 2022 (indoor), disputou dois mundiais e chegou ao ápice em 2024, quando passou a integrar o grupo de atletas olímpicos brasileiros depois de participar dos Jogos de Paris.

“Olhando para trás a gente vê que estamos construindo algo que eu não imaginava. Aquela menina que começou aqui nos treinos com 12 anos, e duas décadas depois alcançar tudo isso, é muito gratificante”, contou.





E ela não quer parar por aí. Agora que já conhece o caminho, Livia sonha com os Jogos Olímpicos de Los Angeles, daqui a três anos. E o trabalho já está a todo vapor. “É mais uma meta que a gente colocou, quem sabe para fechar com chave de ouro. Seguir firme nos treinos, corrigindo os erros, buscando os pontos que precisamos. Esse é o plano”, frisou a atleta.

Parceira desde o início do trabalho, a técnica Silvana Vieira é suporte fundamental nessa trajetória. “A gente se entendeu desde sempre e temos uma sintonia que ajuda muito nesse trabalho. A Livia é uma atleta determinada, de altíssimo nível, e que tem condições de alcançar grandes feitos ainda. E nós vamos trabalhar juntas para isso”, ressaltou a treinadora.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) e Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC); e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Unicesumar, Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Centro do Coração, Nutricionista Bruna Monteiro, Laboratório Oswaldo Cruz Londrina, Raphael Cruz Fisioterapia Esportiva e Academia AS Fitness. (Com assessoria do Londrina/FEL/Ipec)





