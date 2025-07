Londrinense Igor Coronado deixa equipe do Corinthians

O meia Igor Coronado, natural de Londrina, não é mais jogador do Corinthians. O atleta, que chegou ao clube em 2024 após construir carreira no exterior, rescindiu amigavelmente seu contrato. O empresário do jogador, Rafael Brandino, destacou o bom relacionamento entre as partes e destacou a negociação para o encerramento do vínculo.





Em nota publicada nas redes sociais, Brandino ressaltou a integridade do jogador. “Entrar e sair pela porta da frente é agir com integridade, criar laços, deixar pontes e marcar presença com profissionalismo e respeito. Igor Coronado abre mão, facilita pagamentos e sai com uma conduta moral ilibada, sem prejudicar a instituição”, escreveu. O Corinthians irá parcelar os valores pendentes referentes ao contrato do atleta.

Coronado, de 32 anos, teve no Timão sua primeira experiência no futebol brasileiro. Foram 67 jogos, com sete gols e cinco assistências. Antes disso, construiu toda sua carreira fora do país.





O atleta deixou Londrina ainda jovem e começou no MK Dons, da Inglaterra, passou pelo Grasshoppers, da Suíça, pelo Floriana, de Malta, e também por Trapani e Palermo, da Itália. Em 2018, foi para o futebol árabe, onde se destacou pelo Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, e posteriormente pelo Al Ittihad, da Arábia Saudita, seu último clube antes de chegar ao Corinthians.

Companheiro lamenta





A saída de Coronado gerou reações no elenco. O zagueiro André Ramalho, titular da equipe, lamentou a decisão. “Obviamente, é uma pena. É um grande jogador, uma pessoa espetacular, e a gente sabia da qualidade dele. Mas, como atleta, entendemos também o lado do jogador. Ele não vinha jogando como gostaria.”





Coronado nunca se firmou como titular absoluto, e a concorrência com Rodrigo Garro, dono da posição, foi um dos principais motivos para sua baixa minutagem. A chegada do técnico Dorival Júnior reduziu ainda mais suas oportunidades. Desde então, o meia foi titular em apenas três partidas, entrou no segundo tempo em outras quatro e ficou no banco sem ser utilizado em mais quatro jogos.

“A gente só deseja o melhor para ele, que tenha tomado a melhor decisão para a vida e a carreira dele. É uma peça importante que perdemos, mas o grupo segue em frente”, concluiu Ramalho.

Coronado tem sondagens de clubes brasileiros e do exterior, segundo o UOL. O atleta já teria recebido em mãos uma proposta de um clube da Arábia Saudita, país onde fez sucesso antes de ser contratado pelo Timão.





