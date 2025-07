Marco Antônio pode ser novo desfalque do Londrina EC

Um dos cotados para substituir Alison no jogo de domingo (6), às 16h30, contra o Guarani, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), o volante Marco Antônio sentiu dores musculares em treinos da semana e pode ficar fora da partida.





Com o titular suspenso por acúmulo de cartões amarelos, o técnico Roger Silva avaliava quem herdaria a camisa 5, e Marco era um dos favoritos. No entanto, por conta da possível lesão, o jogador dificilmente estará à disposição. O clube não informou se o atleta passou por exames.

Sem Marco Antônio, a tendência é que João Tavares assuma a vaga no meio-campo, formando dupla com Lucas Marques. Como não é um primeiro volante de origem, os dois devem se revezar na função durante o jogo.





Curiosamente, João, apelidado de "Bezerro", nem aparece na lista oficial do elenco no site do Londrina. Contratado junto ao Maricá-RJ para um período de avaliação com Claudinei Oliveira, o volante de 21 anos agradou Roger Silva e pode começar como titular pela primeira vez. Ele foi a campo no segundo tempo nas duas partidas sob o comando do novo treinador. Com Claudinei, pouco ficava no banco de reservas.





Outra alternativa para o setor é Zé Breno, mas sua utilização é improvável, já que ainda não foi acionado pelo técnico. Vale lembrar que o time alviceleste perdeu dois volantes recentemente, já que Marcelo Paredes e Sousa foram liberados. O paraguaio voltou a seu país de origem para atuar pelo Sportivo Ameliano, enquanto o ex-jogador do Náutico foi anunciado como reforço do Persija, da Indonésia.





