Londrinenses conquistam ouro em etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê

Londrina foi palco, no último final de semana, de uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Karatê, e os atletas da casa fizeram bonito diante do público local. Três representantes da tradicional Associação Oguido Dojo, referência na modalidade no município, subiram ao lugar mais alto do pódio na categoria Sênior Masculino: Gabriel Nascimento, Arthur Menezes e Guilherme Nishikawa conquistaram o título nacional em suas respectivas divisões.





Gabriel Nascimento foi o campeão na categoria até 75kg. Em entrevista à FOLHA, o atleta destacou o significado especial da conquista em casa e projetou os próximos desafios da temporada.

“Competir em Londrina, com a família por perto, o apoio da torcida, dos colegas do time Oguido, tudo isso fez essa conquista ainda mais especial. A gente está sempre viajando para competir, e ter essa oportunidade ao lado de quem sempre nos apoia é uma motivação a mais. A energia é diferente”, contou.





O foco agora é a disputa do classificatório para o Campeonato Mundial, que será realizado em outubro, em Paris. “Esse é o principal objetivo da temporada. O Mundial é o torneio mais importante, e venho me preparando intensamente para isso”, afirmou.

Gabriel também comentou sobre sua rotina de treinos e a preparação para a etapa em Londrina, disputada no ginásio de esportes Moringão. Como titular da seleção brasileira na categoria até 75kg, ele integra o grupo de elite da modalidade no país.





“Tenho trabalhado desde o início do ano com foco no Pan-Americano e no Sul-Americano. Eu e o Vinícius (Figueira, também de Londrina), representamos o Brasil nessas competições. No Sul-Americano, conquistei o bronze, sempre com o sensei Marcelo Oguido ao meu lado. A etapa em Londrina fez parte desse processo, mas foi uma experiência marcante, especial”, completou.

Além dos londrinenses, a etapa também teve como campeões Edemilson Santos, de Santa Catarina, e Felipe Santos, de São Paulo, que completaram a lista de destaques na categoria sênior.





A competição integra o calendário oficial da Confederação Brasileira de Karatê (CBK), entidade filiada à Federação Mundial de Karatê (WKF) e ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB).





