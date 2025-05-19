Luighi celebra fase no Palmeiras e convocação à seleção sub-20

Após ter vencido o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no domingo (18), no interior paulista, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (19), na Academia de Futebol, e começou a preparação para o duelo com o Ceará, na quinta (22), às 19h30, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil – na ida, em Fortaleza (CE), o Verdão venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Gustavo Gómez.





Depois da movimentação, o atacante Luighi, um dos destaques do segundo tempo alviverde contra o Bragantino, enalteceu as chances que vem recebendo da comissão técnica de Abel Ferreira. “Eu fico feliz. Quando estou em campo, procuro ajudar a equipe da melhor forma e sempre estou à disposição para quando chegar a oportunidade eu dar o meu melhor. Tenho muita fome de jogo, gosto de sempre estar em campo. Quando eu converso com a comissão, eles sempre me deixam solto e à vontade para fazer o que eu amo, que é jogar futebol. Nosso elenco é cheio de jogadores bons, de muita bagagem. Quando a gente entra em campo, eles procuram deixar a gente mais à vontade e é isso que faz a diferença: entrar no jogo e ser livre”, disse o camisa 31, que soma 14 embates e dois gols pelo Profissional.

Na última sexta-feira (16), Luighi foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 junto dos companheiros Aranha e Benedetti. Serão amistosos contra as seleções egípcia, saudita e sul-coreana entre os dias 4 e 10 de junho. “Acho que isso é fruto do meu trabalho. É a realização de um sonho, para mim é como se fosse a primeira vez. Sempre que a gente vai para a Seleção é a realização de um sonho”, analisou o jovem, que falou também sobre a partida contra o Ceará. “Vai ser um jogo muito aguerrido, eles têm uma equipe forte. Vai ser um jogão e espero que a gente saia com a vitória”, concluiu.





Treino

Os titulares em Bragança Paulista (SP) fizeram recovery na parte interna do centro de excelência, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou um trabalho técnico com duas equipes de 11 jogadores em dois tempos de 20 minutos. Crias do Sub-20 completaram a atividade. As novidades foram o zagueiro Micael, que treinou sem restrições, e os atacantes Bruno Rodrigues, em transição física, e Vitor Roque, desfalque da última partida por problemas particulares.



