Marcelo Belinati confirma show de Roberto Carlos no Moringão em junho

Depois de mais de três anos fechado para reforma, o ginásio de esportes Moringão deve ser reaberto no mês de maio. Esta é a previsão da FEL (Fundação de Esportes de Londrina). As obras no local estão na fase final.





O primeiro evento a ser realizado no "novo" Moringão será a 20ª Taça Brasil de Futsal Feminino Adulto. A competição contará com equipes de 15 estados brasileiros, inclusive o Londrina Futsal, e será disputada entre os dias 20 e 28 de maio.







A realização do campeonato foi confirmada pelo prefeito Marcelo Belinati, através das suas redes sociais, nesta sexta-feira (21). Belinati confirmou também que o primeiro show no ginásio será do Rei Roberto Carlos, no dia 2 de junho.