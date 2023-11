Maringá é campeã dos Jogos Abertos do Paraná

A segunda rodada da etapa final dos Japs (Jogos Abertos do Paraná), disputada de sexta-feira a domingo (24 a 26), em Pato Branco, no Sudoeste do Estado, definiu os campeões da edição 2023 da competição.





Na classificação geral, a equipe de Maringá se sagrou campeã, com Foz do Iguaçu em segundo e Pato Branco em terceiro lugar.

Os três primeiros foram seguidos por Cascavel (4º), Toledo (5º), Londrina (6º), Campo Mourão (7º), São José dos Pinhais (8º), Ponta Grossa (9º) e Paranaguá (10º). Confira AQUI a classificação por modalidade esportiva.





As disputas do fim de semana levaram a Pato Branco 1.200 pessoas, entre atletas dirigentes e comissões técnicas, de 87 municípios. No total, os Japs tiveram mais 3.200 participantes nas duas rodadas da final – foram 2 mil no primeiro fim de semana.

