Marta vence primeiro título nos Estados Unidos com Orlando e estadunidenses se rendem à 'rainha'

A Rainha teve uma partida menos badalada, mas foi uma das quatro brasileiras que ajudaram o Pride a ser campeão pela primeira vez. Além de Marta, o elenco tem as meias Adriana e Angelina, que atuaram na decisão, e a zagueira Rafaelle, que não jogou por estar lesionada.

O gol do título foi marcado pela zambiana Barbra Banda, que foi eleita a melhor jogadora do campeonato. Para levar o título, o Pride precisou vencer o Spirit, que tinha como principal estrela a atacante da seleção norte-americana Trinity Rodman, filha de Dennis Rodman, ex-astro da NBA.

Na grande decisão da liga norte-americana, disputada em jogo único na cidade de Kansas City, no Missouri, o Orlando Pride venceu o Washington Spirit por 1 a 0, e levou o seu primeiro título da NWSL.

O Palmeiras jogou mal, mas venceu o lanterna Atlético-GO por 1 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 35ª rodada do Brasileirão.

A partida rendeu até mesmo um momento especial para a camisa 10: pela primeira vez, sua mãe, dona Tereza, veio assistir a um jogo da filha nos EUA. Entre as reações, se destacou até mesmo a da MLS (Major League Soccer), do futebol masculino, que parou para reverenciar a brasileira, como 'rainha'.





Perguntada sobre o título, a camisa 10 brasileira disse que a conquista 'significa muito' e 'que nunca tinha vivido isso a nível de clubes'. A Rainha já havia vencido uma Liga dos Campeões da Europa com o Umea, na Suécia, em 2004, e uma Libertadores no Brasil, com o Santos, em 2009.





"Significa muito, não esperava que ela estivesse aqui neste momento. Cheguei a perguntar a mim mesma por que continuava jogando aqui depois de tantos anos. Mas isso aqui é algo muito especial que eu nunca tinha vivido a nível de clubes", disse Marta, em entrevista à CBS Sports.