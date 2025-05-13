Marta volta a ser convocada para a seleção brasileira em amistoso contra o Japão

O técnico Arthur Elias convocou nesta terça-feira (13) a seleção brasileira feminina para os amistosos contra o Japão que ocorrerão na virada do mês. Voltou à equipe nacional a craque Marta, 39, que estava fora desde a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado.





A atleta tratou o torneio na França como sua despedida. Com a medalha de prata no peito, foi questionada sobre a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2027, que ocorrerá no Brasil, e disse que estará "no estádio, aplaudindo as meninas".

Ela não fechou totalmente a porta para a seleção, no entanto, e Arthur Elias considera sua presença importante. Por isso, a jogadora do Orlando Pride estará nos confrontos com o Japão, marcados para 30 de maio, no estádio de Itaquera, em São Paulo, e 2 de junho, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.





"Estive com a Marta recentemente, ela se colocou à disposição. Tem feito uma grande temporada, tem sido importante para o seu clube. A Marta mais uma vez se confirma pela qualidade", afirmou o treinador.

"A presença dela em algumas convocações é muito importante para as jogadoras mais jovens. Vejo como algo importante essa contribuição dela não só dentro do campo mas para o nosso ambiente", acrescentou.





A alagoana participou de todos os nove jogos do Orlando na temporada 2025 da NWSL, a liga feminina de futebol dos Estados Unidos. Marcou três gols e deu uma assistência. Agora, prepara-se para voltar a vestir a camisa amarela, que ganhou uma versão exclusiva para a seleção das mulheres.

O novo uniforme será estreado nos duelos com o Japão, os últimos antes da convocação para a Copa América. O torneio ocorrerá em julho, no Equador. Antes, ocorrerá amistoso contra a França, em junho, mas já com as atletas chamadas para a competição continental.





CONFIRA AS CONVOCADAS PARA OS AMISTOSOS CONTRA O JAPÃO

- Goleiras: Lorena (KC Current-EUA), Cláudia (Fluminense) e Camila (Cruzeiro)





- Zagueiras: Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo), Mariza (Corinthians) e Thais Ferreira (Corinthians)

- Laterais: Fê Palermo (Palmeiras), Bruna Calderan (São Paulo), Yasmim (Real Madrid-ESP) e Fátima Dutra (Ferroviária)





- Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Lais Estevam (Palmeiras), Yaya (Corinthians) e Ana Vitória (Atlético de Madrid-ESP)





- Atacantes: Dudinha (São Paulo), Jhonson (Corinthians), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Debinha (KC Current-EUA), Marta (Orlando Pride-EUA), Gio Queiroz (Atlético de Madrid), Jheniffer (Tigres-MEX), Amanda Gutierrez (Palmeiras) e Kerolin (Manchester City-ING)



