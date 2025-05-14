Neymar avança em recuperação e pode reforçar o Santos já na Copa do Brasil

Neymar pode voltar a jogar pelo Santos contra o CRB, na Copa do Brasil, no dia 22 de maio. Neymar avançou na recuperação e tem chance de ficar à disposição no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o CRB. A partida ocorrerá no dia 22 de maio, no Estádio Rei Pelé.





Segundo o Santos, mesmo que Neymar jogue por apenas alguns minutos ou nem entre em campo, já será capaz de melhorar o ânimo do time. O UOL antecipou a possibilidade da antecipação da volta no dia 10 de maio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Peixe previa Neymar em campo somente contra o Botafogo no dia 1º de junho, mas o tratamento evoluiu melhor do que o esperado. O camisa 10 faz a transição do departamento médico para o campo e não sente mais nenhuma dor.





Neymar ainda não treinará com os companheiros nesta quarta-feira (14), mas ainda nessa semana deve ser liberado para atividades mais intensas. No momento, ele trabalha no gramado, porém, com movimentações leves e sem choque físico.

Publicidade





O astro diz a pessoas próximas que já gostaria de enfrentar o Corinthians no domingo, porém, o Santos e o estafe do meia-atacante consideram que ainda é cedo. O retorno diante do CRB virou uma possibilidade real.





Neymar até já trabalha com a possibilidade de ser convocado pela seleção brasileira. Os primeiros jogos de Carlo Ancelotti serão contra Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho.

Publicidade





A definição da "reestreia" e de quantos minutos poderia jogar dependerá da evolução nos próximos treinos. Fato é que Neymar deve ir até Maceió, mesmo que não tenha condições plenas de atuar.





Neymar tem treinado em dois períodos e passa até 11 horas por dia no CT Rei Pelé. Essa é a segunda lesão muscular na coxa esquerda desde o retorno ao Santos.

Publicidade





Um membro do departamento de saúde do Santos disse que Neymar "nunca treinou tanto". Ele cumpre todas as orientações dos médicos, como por exemplo evitar treinos na sua casa em Santos ou na mansão em Mangaratiba.





O Peixe mudou o protocolo. O departamento médico santista coordena o dia a dia, com o suporte dos profissionais do estafe do Neymar. Antes, ocorria o contrário.

Publicidade





A chegada da nova comissão técnica também ajuda. O técnico Cleber Xavier, o auxiliar Matheus Bachi e o preparador físico Fabio Mahseredjian conhecem Neymar da seleção brasileira.





O contrato que termina em 30 de junho deve ser renovado. As conversas devem avançar nos próximos dias, e a ideia é costurar esse acordo o quanto antes.





A última partida de Neymar foi contra o Atlético-MG, no dia 16 de abril. Ele atuou por 32 minutos.



