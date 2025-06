Neymar vira meme após gol de mão e expulsão na recente rodada do Brasileirão

Mais uma vez, Neymar vira assunto após uma rodada de futebol, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Agora, ele se tornou alvo na web após tentar fazer um gol com a mão e ser expulso no jogo entre Santos e Botafogo. A derrota domingo (1), na Vila Belmiro, por 1 a 0, manteve o Peixe na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.





E a internet não perdoou o atleta, que pode ter feito seu último jogo pelo clube. Com isso, Neymar virou meme.

Há quem o tenha comparado ao Maradona, que na Copa do Mundo de 1986 fez um gol ilegal com a Argentina. Outros que o colocaram como nome principal para entrar na seleção de vôlei ou até mesmo na de basquete.





Pelo perfil no Instagram, o jogador deu uma explicação para os torcedores. "O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores. Eu errei, perdoem! Hoje, se eu não tivesse sido expulso, tenho certeza de que teríamos conseguido os três pontos. Pode colocar na minha conta", escreveu.