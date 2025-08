No Allianz, Palmeiras tenta reverter vantagem do Corinthians

Palmeiras e Corinthians decidem nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Allianz Parque, quem avança às quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Timão levou a melhor e venceu por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol de cabeça marcado por Memphis Depay. Com isso, joga por um empate para eliminar o arquirrival e seguir na competição. Para classificar, o time alviverde precisa vencer por dois gols. Vitória por um gol leva o confronto para as penalidades.





Ambas as equipes vêm de empates no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, quando optaram por preservar os titulares. O Corinthians ficou no 1 a 1 com o Fortaleza, em casa, enquanto o Palmeiras buscou o 2 a 2 contra o Vitória em Salvador.





Para o confronto decisivo, o Verdão tem dúvidas na defesa. Os zagueiros Murilo e Bruno Fuchs são tratados como dúvidas e, caso não reúnam condições, Micael deve ganhar nova chance entre os titulares.

“É um jogo extremamente importante. Temos objetivos nessa competição. Já estou habituado a jogos de decisão. É mais um. O jogo não é para mim, é para o Palmeiras”, destacou Abel Ferreira.





Pelo lado corintiano, o técnico Dorival Júnior terá força máxima, com apenas uma indefinição no meio-campo. Breno Bidon disputa vaga com José Martínez na formação inicial.

“Temos um elenco competitivo, mas que ainda não atuou com força máxima em sequência. Estamos tentando trazer todos ao melhor nível físico e técnico”, disse Dorival sobre poupar contra o Fortaleza para enfrentar o Palmeiras nesta quarta.





GALO NA FRENTE





Atlético-MG e Flamengo se enfrentam nesta quarta, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas. No duelo de ida, no Maracanã, o Galo venceu por 1 a 0, com gol de Cuello, e joga por um empate para garantir vaga nas quartas. O time mineiro contará com o retorno do lateral Guilherme Arana, recuperado de lesão.





Pelo lado rubro-negro, o técnico Filipe Luís terá desfalques importantes. Luiz Araújo, com alto nível de desgaste físico, e Bruno Henrique, que sentiu a posterior da coxa, foram poupados como precaução. Por outro lado, o Flamengo terá de volta Everton Cebolinha, recuperado de tendinite.

TRICOLOR EM VANTAGEM

O São Paulo encara o Athletico Paranaense às 19h30, na Arena da Baixada. Com a vitória por 2 a 1 no Morumbis, o Tricolor joga por um empate para avançar às quartas. O técnico Hernán Crespo segue com muitos desfalques. Calleri, Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e Ryan Francisco estão fora, além de Wendell, que sofreu lesão na coxa no jogo de ida. O Furacão tenta reverter a desvantagem diante da torcida, mas deve ter um time misto, já que mantém o foco na disputa da Série B.

Uma provável escalação do São Paulo tem Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira.





FICHA TÉCNICA - Palmeiras x Corinthians





Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Bruno Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira





Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, José Martínez (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior





Árbitro: Anderson Daronco

Estádio: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Horário: 21h30

Onde assistir: Globo (TV), Sportv (TV), Premiere (pay-per-view), Prime Video (streaming)





FICHA TÉCNICA - Atlético-MG x Flamengo





Atlético–MG

Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Gabriel Menino, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Rony, Hulk e Cuello (Igor Gomes). Técnico: Cuca





Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís





Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Estádio: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h

Onde assistir: Sportv (TV), Premiere (pay-per-view)







