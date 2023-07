Londrina Futsal empata com time da Rússia e espera duelo nas quartas da Copa do Mundo Feminina

A equipe do Londrina Futsal empatou com o Normanockha-RUS, por 2 a 2, pela 3ª rodada do Grupo A da Copa Mundo de Futsal Feminina na tarde desta quinta-feira (06), na Arena Albertina Salmon, em Paranaguá (litoral)





Os gols das meninas do LEC foram de Glória e Bruna. Já a equipe de russa marcou com Semorodova e Chernova. O Londrina tem duas vitórias e um empate até agora. Ainda é preciso que se encerre toda a rodada, pois as quartas de final serão definidas através da classificação geral. As quartas irão acontecer no próximo sábado (8).





Londrina e Rio Branco-PR estão no Grupo A, com San Lorenzo e Normanochka. O atual campeão, o Cascavel está no Grupo B, junto com Nacional-URU, Sogipa-RS e Juventas-COL.