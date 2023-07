Com hat-trick de Dany, Londrina vence mais uma pela Copa Mundo de Futsal Feminina

O Londrina Futsal venceu mais uma pela Copa Mundo de Futsal Feminina e com direito a hat-trick (expressão popular que indica o jogador que fez três gols no mesmo jogo) na noite desta quarta-feira (5).





As londrinenses derrotaram o Rio Branco por 4 a 2, pela 2ª rodada do Grupo A da competição, na arena Albertina Salmon, em Paranaguá (Litoral). Os gols das meninas do LEC foram de Dany (3x) e Bruna. Já a equipe da casa marcou com Pérola e Dariele.





O time londrinense volta à quadra nesta quinta-feira (6), às 16h, contra o Normanochka-RUS, pela 3ª rodada, em jogo valendo a liderança do grupo.