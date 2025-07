Novo camisa 9 já foi carrasco do Londrina EC

Carrasco do Londrina na Série B de 2023, Eliel agora vestirá a camisa alviceleste. O atacante de 22 anos marcou o gol da vitória da Ponte Preta por 1 a 0 sobre o LEC no segundo turno daquela edição do campeonato, resultado que ajudou a empurrar o time rumo ao rebaixamento ao fim da temporada.





Agora, o cenário muda. Eliel é o primeiro reforço do Londrina nesta janela de transferências e será anunciado oficialmente nos próximos dias. Ele pertence ao Cuiabá e estava emprestado ao Paysandu, onde teve poucas chances sob o comando de Claudinei Oliveira. A negociação, antecipada pela FOLHA na última terça-feira (8), foi concluída na noite de quinta-feira (10).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A chegada de Eliel deve suprir a saída de Pablo, negociado com o Nacional-POR. Com perfil semelhante, como atacante de mobilidade, veloz e de estatura mais baixa, ele chega para dar novas opções ao setor ofensivo do Tubarão, que conta com Edson Cariús e Kaique como centroavantes.





Eliel despontou rapidamente na Ponte Preta, tornando-se titular no time principal e um dos destaques da equipe em 2023. No fim do ano, foi vendido ao Cuiabá, onde disputou partidas da Copa Sul-Americana e participou da campanha que culminou no rebaixamento do clube na Série A. Em abril deste ano, foi emprestado ao Paysandu, mas atuou apenas sete vezes e não se firmou.

Publicidade





A diretoria alviceleste segue ativa no mercado. Além de Eliel, o clube busca mais reforços para a reta final da primeira fase e para o quadrangular decisivo da Série C. A meta é contratar um atacante de velocidade, um zagueiro, um volante e um meia.





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: