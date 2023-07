Novo técnico testa Londrina EC com quatro mudanças para jogo em Campinas

O Londrina já está em Campinas e faz um último treino na manhã desta sexta-feira (7) para o confronto de amanhã contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa.





A se julgar pelos treinos comandados pelo novo técnico alviceleste, o time pode ter até quatro mudança para o duelo da 16ª rodada da série B.



Eduardo Souza prometeu na sua apresentação promover modificações na equipe em busca de reação no Brasileiro. No último treino antes da viagem, que aconteceu na noite de ontem, o treinador mexeu no gol, nas laterais e no ataque.







O garoto Neneca treinou entre os titulares no gol. O prata da casa atuou em uma partida nesta série B, em razão de uma lesão de Lucas Frigeri. Agora, a opção por mudança é técnica mesmo. Na lateral-direita, Souza improvisou o volante Natham.





Os dois jogadores da posição têm problemas. Ezequiel está suspenso e Léo Morais está em transição, após se recuperar de uma lesão muscular, e não tem presença garantida na partida.







