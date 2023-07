Após nova troca de técnico, Londrina EC ainda busca uma identidade em 2023

Os números do Londrina no ano mostram um time sem identidade e ainda procurando uma maneira de jogar.





Com seis treinadores diferentes ao longo da temporada, o Tubarão já foi uma equipe montada para ter posse de bola, para uma que jogaria em transição rápida, para outra que daria a bola ao adversário e se fecharia atrás até para uma que jogou com três zagueiros.



Nesta miscelânea de esquemas táticos, o Alviceleste não se encontrou na temporada e o resultado disso é apenas cinco vitórias em 27 jogos oficiais na temporada. Na Série B, o panorama não mudou. Três vitórias em 15 rodadas e a presença na zona do rebaixamento, em 18º, com 11 pontos.







"Gosto de equipes agressivas e com muita intensidade independentemente da região do campo em que iniciarmos a marcação. Claro que quando você chega com um elenco montado é preciso conhecer as características do grupo e se adequar. Mas o LEC será um time agressivo e organizado", prometeu o novo técnico alviceleste, Eduardo Souza, que concedeu sua primeira entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (5), no CT da SM Sports.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: