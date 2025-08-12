Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Veja o momento

Grazi Massafera passa o Dia dos Pais em Jacarezinho e atende fãs na rua

Redação Bonde
12 ago 2025 às 13:58

Compartilhar notícia

Reprodução/ Twitter
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A atriz Grazi Massafera, 43, esteve neste domingo (10) de Dia dos Pais em Jacarezinho (Norte Pioneiro), município onde nasceu, para passar o feriado com a família. Ela foi vista por um fã na rua e a gravação do momento foi compartilhada nas redes sociais. 


Durante a interação, o fã perguntou a Massafera: "Grazi, R$ 10 ou um presente surpresa?". A atriz, então, escolheu o presente oferecido. Em seguida, ela explicou o motivo de estar no Norte Pioneiro do Paraná. "Eu vim ver meu pai. Hoje é Dia dos Pais. Como que você me pergunta o que eu estou fazendo em Jacarezinho no Dia dos Pais?", disse, em tom de brincadeira. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Em outro trecho, ela brincou com a característica interiorana do município. "Vamos conversar sem celular. Aqui é Jacarezinho."

Publicidade


Massafera não revelou o que ganhou de presente, mas a animação ao falar com os fãs gerou comentários positivos nas redes sociais. "Já a encontrei no supermercado. Muito simpática e educada", comentou um internauta. "Uma das pessoas mais simpáticas da TV", escreveu outra.


Veja o momento abaixo:


Leia também:

Imagem
Conheça professora e aluna de Londrina que 'enviaram carta para o céu' no Dia dos Pais
A professora de Londrina Débora Rodrigues, 31, e a aluna&nbsp;Lívia Schineither, 7, emocionaram a internet, neste domingo de Dia dos
Grazi Massafera Jacarezinho Fãs de Grazi Massafera Interior
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas