Grazi Massafera passa o Dia dos Pais em Jacarezinho e atende fãs na rua

A atriz Grazi Massafera, 43, esteve neste domingo (10) de Dia dos Pais em Jacarezinho (Norte Pioneiro), município onde nasceu, para passar o feriado com a família. Ela foi vista por um fã na rua e a gravação do momento foi compartilhada nas redes sociais.





Durante a interação, o fã perguntou a Massafera: "Grazi, R$ 10 ou um presente surpresa?". A atriz, então, escolheu o presente oferecido. Em seguida, ela explicou o motivo de estar no Norte Pioneiro do Paraná. "Eu vim ver meu pai. Hoje é Dia dos Pais. Como que você me pergunta o que eu estou fazendo em Jacarezinho no Dia dos Pais?", disse, em tom de brincadeira.

Em outro trecho, ela brincou com a característica interiorana do município. "Vamos conversar sem celular. Aqui é Jacarezinho."

Massafera não revelou o que ganhou de presente, mas a animação ao falar com os fãs gerou comentários positivos nas redes sociais. "Já a encontrei no supermercado. Muito simpática e educada", comentou um internauta. "Uma das pessoas mais simpáticas da TV", escreveu outra.





Veja o momento abaixo:



