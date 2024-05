Número expressivo de lesões atrapalha início do Londrina EC na Série C

Após a eliminação no Campeonato Paranaense, o Londrina comemorou o fato de ter 40 dias para se preparar para a disputa da Série C, a prioridade do clube em 2024. No entanto, um número alto de lesões atrapalhou o planejamento do clube e tem dificultado as escalações do técnico Emerson Ávila.







Em um um intervalo de pouco mais de um mês nada menos que nove jogadores ficaram algum período afastado dos treinamentos em razão de contusões, a maioria delas musculares.

Para a próxima partida, segunda-feira (6), contra o CSA, no estádio do Café, pelo menos quatro atletas continuam em tratamento e são dúvidas.







Durante a inter temporada, três destaques do Paranaense tiveram problemas físicos. Rafael Longuine e Calyson perderam quase um mês da preparação. Os dois conseguiram atuar nas duas primeiras rodadas, mas estão longe da melhor forma física e técnica.

Já o volante Riquelmy, também com lesão muscular, segue no departamento médico e não tem previsão de volta.





O lateral Thiago Ennes se machucou na véspera da estreia e não jogou contra o Confiança. Voltou ao time na goleada sofrida diante do Ypiranga. No domingo (28), Daniel Amorim e Pedro Cacho foram cortados no dia do jogo, em razão de dores musculares, e ainda são dúvidas para a partida contra o CSA.





O último a se machucar foi o lateral-esquerdo Geferson. O jogador estreou na última partida, mas ficou em campo apenas 20 minutos, após sentir um problema muscular na coxa. Passaram pelo DM também neste período o zagueiro Luís Felipe e o meia Luiz Gustavo. O zagueiro ainda não voltou a ser relacionado.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: