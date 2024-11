Orlando Pride, de Marta, vence e conquista primeiro título da NWSL

Botafogo empata com Vitória, Palmeiras agradece e Brasileiro tem novo líder

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Em jogo com vaias ao time, o Botafogo arrancou o empate com o Vitória nos minutos finais, no Nilton Santos, na noite deste sábado (23), e viu o Palmeiras ultrapassar na tabela.