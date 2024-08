Ana Patrícia e Duda mantêm embalo e avançam às quartas no vôlei de praia

Ana Patrícia e Duda estão nas quartas de final do vôlei de praia feminino das Olimpíadas. As brasileiras venceram a dupla japonesa Akiko Hasegawa e Miki Ishii por 2 sets a X, parciais 21/15 e 21/16.







Uma das duplas favoritas ao pódio, as brasileiras agora vão enfrentar Tina Graudina e Anastasija Samoilova, da Letônia, que despacharam as alemãs Svenja Mueller e Cinja Tillmann. O duelo de quartas de final será na quarta-feira (7).





Duda e Ana Patricia estão embaladas no torneio, com 4 vitórias, todas por 2 a 0. Passaram invictas na primeira fase e ganharam pelas oitavas de final em cima das japonesas.

As brasileiras dominaram o início da partida em todos os fundamentos. Melhores no saque, nos ataques e com menos erros, Ana Patrícia e Duda abriram larga vantagem rapidamente. As japonesas pediram tempo com 10 a 5 no placar, evoluíram depois da conversa, mas não o suficiente. Vitória brasileira na parcial por 21 a 15.





O jogo nunca pareceu fora de controle. As japonesas impuseram um desafio maior no segundo set. As brasileiras continuaram demonstrando superioridade técnica. Ana Patrícia foi uma gigante nos bloqueios, Duda teve bom volume ofensivo e deu o tom de mais um set sem sustos: 21 a 16.





