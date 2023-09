APVE Londrina Basketball fica em 4º no Sul-Brasileiro de Clubes

A APVE Londrina Basketball encerrou no sábado (23) a participação no Campeonato Sul-Brasileiro de Clubes em Caxias do Sul (RS). Na disputa da terceira colocação diante da APAB Blumenau (SC), o time catarinense foi mais eficiente, venceu pelo placar de 78 a 74 e garantiu a medalha de bronze.





O jogo começou muito aberto, com várias oportunidades para os dois lados, que abusaram dos arremessos de 3 pontos. Com muita eficiência, o primeiro quarto fechou com pontuação a favor dos paranaenses: 26 a 23.

Publicidade

Publicidade





No segundo período, o time londrinense continuou com espaços para trabalhar os arremessos e conseguiu ampliar a diferença. A partida foi para o intervalo com placar de 48 a 36.





Na volta, o elenco londrinense usou uma das principais armas da equipe, que é o ritmo rápido e ofensivo, para seguir em vantagem, e o terceiro quarto fechou em 65 a 55.

Publicidade





Na reta final, a APAB Blumenau, com elenco experiente, encaixou boas jogadas e conseguiu zerar a diferença, que chegou a ser de 22 pontos. Com emoção nos minutos finais, os catarinenses viraram o placar e fecharam o jogo em 78 a 74.





“A gente não pontuou muito no último quarto e isso atrapalhou. Independentemente da derrota, jogamos bem. É só o começo da temporada. Foi um campeonato muito complicado, com jogos durante três dias seguidos, em alto nível. Isso tem que servir de aprendizado. Não podemos relaxar quando temos vantagem”, afirma o técnico da APVE Londrina Basketball, Arody Neto.





Agora, o time londrinense volta as atenções para o Campeonato Paranaense. Na quarta-feira (27), às 19h30, a equipe recebe o LDPG Ponta Grossa, em jogo válido pela terceira rodada da fase de classificação. A APVE Londrina Basketball lidera a competição estadual, depois de vencer a Sociedade Thalia e o LDPG Ponta Grossa, fora de casa, nas duas rodadas iniciais.