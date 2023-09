APVE Londrina Basketball viaja para disputar Campeonato Sul-Brasileiro de Clubes

A APVE Londrina Basketball começa nesta quinta-feira (21) a disputar o Campeonato Sul-Brasileiro de Clubes. A competição segue até sábado (23). O time masculino londrinense garantiu vaga devido ao vice-campeonato estadual da temporada 2022.





Quatro equipes vão disputar o Sul-Brasileiro de Clubes. Além da APVE Londrina Basketball, brigam pelo título os times de Caxias do Sul (RS), da APAB Blumenau (SC) e do Pato Basquete (PR). As equipe do União Corinthians (RS) e do Brusque (SC) optaram pela não participação.

“É um campeonato importante dentro da nossa programação. A gente vê nessa competição uma oportunidade de competir contra equipes de alto nível que são de outros estados. É um ambiente também que podemos utilizar para entrosar ainda mais o grupo e melhorar nossa equipe para a sequência da temporada”, diz o técnico londrinense Arody Neto.





Cada equipe fará três partidas. O primeiro desafio dos londrinenses será o time de Caxias do Sul, que tem Bruno Lopes na comissão técnica, um dos fundadores da APVE Londrina Basketball e ex-técnico do projeto de Londrina. A partida está marcada para quinta-feira, às 20h.