Londrina Basketball se classifica para a semi do Paranaense Feminino

A APVE Londrina Basketball encerrou a participação na fase de classificação do Campeonato Paranaense Feminino com uma importante vitória. Na manhã deste domingo (17), a equipe recebeu o São José dos Pinhais/ Guaxo, no Ginásio do Jardim Bandeirantes, em Londrina, e venceu pelo placar de 66 a 52. Com o resultado, o time londrinense garantiu a terceira colocação e na semifinal enfrenta a ADRM Maringá, que avançou como vice-líder.





O jogo começou com superioridade das londrinenses, que fecharam o primeiro quarto em 20 a 12. No segundo período, o jogo ofensivo da equipe da casa se manteve intenso e a diferença ampliou: 30 a 19. Na volta do intervalo, o time de São José dos Pinhais até conseguiu tirar um pouco da vantagem no terceiro quarto, que terminou em 45 a 37 para a APVE Londrina Basketball. Na reta final da partida, as donas da casa souberam administrar o resultado e fecharam o jogo em 66 a 52.