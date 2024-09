Brasil atropela a Costa Rica e vai às quartas na Copa do Mundo de Futsal

O Brasil dominou a Costa Rica, venceu por 5 a 0 e se classificou às quartas de final da Copa do Mundo de Futsal de 2024.



Marcel, Felipe Valério, Leandro Lino e Neguinho, duas vezes, marcaram na goleada. A seleção inaugurou o placar aos 5 minutos do primeiro tempo e depois ampliou aos 11, indo para o intervalo com dois gols de vantagem. A equipe ampliou aos 8 e selou a classificação aos 15 e no último minuto da etapa final.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



O segundo gol da classificação saiu em um frangaço entre as pernas do goleiro da Costa Rica. Valério arriscou de longe e Cesar Vargas acabou aceitando o chute -ele culpou o quique da bola após cometer a falha.



O Brasil enfrenta nas quartas o vencedor de Irã x Marrocos - que será definido na quinta (26). O duelo da próxima fase está marcado para o próximo domingo (29).

Publicidade



A seleção busca o hexacampeonato é considerada favorita ao título. Primeiro colocado do ranking da Fifa, o Brasil venceu o torneio em cinco das nove edições já disputadas -levou a taça em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. No último Mundial, disputado na Lituânia, a seleção brasileira ficou em terceiro.



A equipe comandada pelo técnico Marquinhos Xavier segue dominando no Uzbequistão. O Brasil se classificou em primeiro do Grupo B com 27 gols marcados e apenas dois sofridos em três jogos. Artilheiro do time, o ala Marcel já balançou a rede nove vezes no torneio.

Publicidade



O Brasil não contou na partida com o pivô Pito, eleito melhor do mundo. O jogador sentiu o músculo posterior da coxa direita no treino na véspera da partida e foi poupado. Ainda não se sabe a gravidade da lesão.



COMO FORAM OS GOLS

Publicidade



1x0: Aos 5' do primeiro tempo Diogo bateu lateral rápido e Marcel desviou de primeira, na entrada da área, para colocar o Brasil à frente.



2x0: Aos 11', Felipe Valério chutou de longe após escanteio cobrado para trás. A bola saiu rasteira e sem muita força, mas o goleiro da Costa Rica aceitou. Cesar Vargas ficou tentando justificar a fala aos companheiros fazendo gesto de que a bola havia quicado.

Publicidade



3x0: Aos 8' do segundo tempo, Leandro Lino pedalou para cima do marcador, passou sem dificuldade e bateu alto para fazer o terceiro.



4x0: Aos 15', Neguinho avançou pela direita, fez fila passando por dois e chutou firme, sem dar chances ao goleiro para decretar a goleada.

Publicidade



5x0: No minuto final, Valério bloqueou um chute e Neguinho, do campo de defesa, arriscou de longe. Como a Costa Rica estava com goleiro linha, a bola foi rolando até estufar a rede.