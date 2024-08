Brasil não terá atleta nas disputas no último dia das Olimpíadas

As Olimpíadas de Paris acabam um dia mais cedo para a delegação brasileira. Sem representantes no último dia olímpico, o Brasil encerra sua participação na tarde deste sábado (10), com a disputa pelo bronze no vôlei feminino e a final do futebol feminino.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A queda de Isabela Abreu no pentatlo moderno encerrou qualquer possibilidade do Brasil ter um representante no domingo (11), último dia das Olimpíadas. A brasileira parou nas semifinais, disputadas neste sábado (10).

Publicidade



Além dela, havia expectativa que a seleção feminina de vôlei avançasse para a final, marcada para domingo, às 8h (de Brasília). O Brasil, porém, perdeu para os Estados Unidos na semifinal e disputará a medalha de bronze neste sábado.



Dessa forma, a única aparição da delegação verde-amarela no domingo (11) será na cerimônia de encerramento. O evento começa às 16h (de Brasília).



Por outro lado, o Brasil pode se despedir com mais duas medalhas neste sábado. A seleção brasileira de futebol feminino encara os Estados Unidos na disputa pelo ouro às 12h (de Brasília), enquanto o Brasil encara a Turquia, às 12h15 (de Brasília), pelo bronze no vôlei feminino.