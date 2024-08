Brasil vence Turquia com show de Gabi e conquista bronze no vôlei feminino

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris . O Brasil venceu a Turquia neste sábado (10) por 3 sets a 1, parciais 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15 na Arena Paris Sul 1.



Gabi foi o grande destaque individual brasileiro na partida. Com 28 pontos, a camisa 10 não apenas teve boas estatísticas como também apareceu em momentos importantes no fim dos sets. Thaísa também brilhou, com sete pontos de bloqueio.

O Brasil conseguiu se reerguer após perder na semifinal para os EUA por 3 a 2. Essa era uma preocupação do técnico Zé Roberto Guimarães, de que o time não poderia sentir a derrota para lutar por um lugar no pódio. E mesmo começando mal a partida, a equipe foi se encaixando para vencer dois sets apertados e dominar a quarta parcial.



O bronze de seleção feminina de vôlei foi o 12º pódio do Brasil na modalidade nos Jogos Olímpicos. Agora são cinco ouros, quatro pratas e três bronzes. A última edição que o Brasil ficou sem medalha nas Olimpíadas foi a de Seul-1988, contando masculino e feminino.

Como foi o jogo



O ginásio não tinha o mesmo clima de outros jogos, até porque a torcida brasileira imaginava estar na final da competição. Mas mesmo assim ainda havia muitos fãs de Brasil e Turquia, que vibraram a cada disputa longa por um ponto - e foram muitos durante todo o jogo que levantaram a massa.

Início de alternâncias. A Turquia acertou os três primeiros pontos do set. O Brasil teve sequência de 8 a 1, mas não conseguiu desgarrar. A parcial ficou marcada por um ótimo rali no início do set, vencido pelas turcas, e pelo alto volume de jogo de Melissa Vargas (nove pontos).



Brasil voltou para o set à base de bloqueios. A Turquia chegou no fim da primeira parcial com vantagem de 20 a 19. Foi então que a defesa brasileira apareceu. Thaísa (duas vezes) e Gabi subiram a parede diante das turcas e comandaram arrancada da seleção, que fechou o set em 25 a 21.

Mais uma arrancada no fim do set. Depois de tomar 4 a 0 no início, a Turquia melhorou no jogo e parecia caminhar para a vitória na segunda parcial. A seleção brasileira cresceu no momento decisivo outra vez. As turcas desperdiçaram um set point com saque para fora. Gabi, destaque com 12 pontos no período, foi quem anotou o ponto derradeiro: 27 a 25.



Dessa vez deu Turquia. A seleção brasileira esteve à frente do placar durante a maior parte da terceira parcial, porém as adversárias não se entregaram. Os dois aces de Cebecioglu, um deles tocando na fita, mudaram o momento a favor das turcas, que fecharam em 25 a 22. O Brasil esboçou reação no fim, mas dessa vez não conseguiu.



Sequência dominante do Brasil. A seleção viveu seu melhor momento no quarto set, com arrancada de 10 a 1. Teve ponto de todos os jeitos: ace de Júlia Bergmann, bloqueio de Thaísa, cortes precisos de Gabi e erros da Turquia. As brasileiras oscilaram no meio da parcial, mas retomaram o foco após tempos técnicos de Zé Roberto e fecharam em 25 a 15.