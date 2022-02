Campeã olímpica Simone Biles está noiva de jogador da NFL

A ginasta norte-americana Simone Biles, uma das atletas mais vencedoras do mundo olímpico, anunciou nesta terça-feira (15) que vai se casar. A campeã olímpica está noiva após dizer sim ao jogador de futebol americano Jonathan Owens.

"O sim mais fácil! Mal posso esperar para passar o 'sempre' com você. Você é tudo o que eu sempre sonhei e mais! Vamos nos casar, noivo", escreveu Biles em suas redes sociais. "Estou pronto para o 'para sempre' com você", comentou Owens.

Em seu perfil, Owens revelou que o pedido foi uma surpresa. "Ela não tinha a menor ideia do que estava por vir", escreveu ao agradecer aos amigos pela ajuda com o pedido.





O anel de diamantes foi produzido pela Zo Frost&Co, joalheria norte-americana famosa principalmente entre jogadores profissionais da NFL e da NBA.





Simone Biles ganhou quatro medalhas de ouro e uma de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Em Tóquio-2020, no ano passado, ela decidiu não disputar várias provas para preservar sua saúde mental e ainda assim subiu ao pódio duas vezes.

Ela já avisou que segue ginasta, mas, se os problemas voltarem a lhe atrapalhar, não vê problema nenhum em adiantar a aposentadoria. Há dois meses, Biles foi eleita a Atleta do Ano pela revista Time.





Jonathan Owens, por sua vez, é jogador de futebol americano do Houston Texans e atua na posição de safety. Ele assinou o primeiro contrato profissional com o Arizona Cardinals, em 2018, mas sofreu com lesões e acabou dispensado.





Pelos Texans, ele teve o melhor jogo da carreira em 26 de dezembro, na derrota para o Los Angeles Chargers.