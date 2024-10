Caso do assassinato do pai de Michael Jordan tem reviravolta após quase 30 anos

Há 28 anos, Daniel Green recebia prisão perpétua por suspeita de participação no assassinato de James Jordan, pai do ex-astro da NBA Michael Jordan. Porém, quase três décadas depois, o juiz do caso, Gregory Weeks, solicitou a liberação condicional dele da prisão por falta de provas.







Segundo a ABC News, Weeks foi até uma comissão na Carolina do Norte para fazer esse pedido, pois alega que exames forenses realizados no carro onde Jordan foi morto a tiros tiveram resultado negativo ou inconclusivo para o sangue do suspeito.





"O fato de que o juiz que comandou meu julgamento pediu minha liberdade condicional é significativo. Isso diz bastante sobre o caso e eu estou extremamente grato", comentou Green ao canal.





O crime aconteceu em 1993. Daniel Green e Larry Demery foram condenados três anos depois à prisão perpétua. Na ocasião, Demery disse que ele e Green se preparavam para roubar um motel quando um carro chamou a atenção. Dentro dele estava o pai de Jordan, dormindo.





Ao acordar, recebeu tiros. Após ver os documentos, os suspeitos descobriram quem era e resolveram esconder o corpo. Green admitiu que ajudou o comparsa a levar o corpo até um bosque, mas o juiz diz acreditar que ele não teria tido participação no assassinato. A ausência de DNA ajuda a manter essa versão.