Com cirurgia marcada, esgrimista Nathalie Moellhausen deixa Olimpíadas de Paris

A esgrimista Nathalie Moellhausen foi derrotada na estreia da competição de espada dos Jogos Olímpicos Paris 2024 neste sábado, dia 27, por 15 a 11 pela canadense Xiao Ruien.



Nathalie passou por uma crise de lombalgia na reta final da preparação para os Jogos e chegou a ser hospitalizada. Após a realização de uma ressonância magnética, os médicos da atleta realizaram uma biópsia e identificaram um tumor, com aspectos de benignidade, na coluna da esgrimista. Os médicos trataram a atleta com analgesia, liberaram-na para a competição e marcaram uma cirurgia para esta segunda-feira, dia 29, quando será feita a retirada do tumor e descompressão do local.



Após a competição, ela optou em voltar ao hospital para ser reavaliada por seu médico, já que é moradora de Paris.



Integrantes da área de saúde do COB foram ao hospital durante a internação da Nathalie na semana passada, estiveram em contato com o médico particular da atleta e a própria Nathalie e têm monitorado toda a situação de perto.



Os médicos do COB acompanharam a esgrimista durante a competição neste sábado e também se encaminharam para o hospital após a disputa.