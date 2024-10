Com classificação antecipada, Londrina Basketball enfrenta Ponta Grossa neste sábado

Já classificada de maneira antecipada para a semifinal do Campeonato Paranaense masculino adulto, a APVE Londrina Basketball se prepara para concluir a primeira fase da competição. A equipe londrinense vai ao Ginásio Borel du Vernay, em Ponta Grossa, para enfrentar a LD Ponta Grossa, que também já garantiu vaga na semifinal com antecedência. A partida está marcada para sábado (2), às 16h, e é válida pela 10ª e última rodada da fase de classificação.





A equipe londrinense atualmente ocupa a vice-liderança do campeonato, com sete vitórias em nove jogos disputados. A APVE Londrina Basketball se consolida como segundo colocado da primeira fase mesmo se perder o desafio por uma diferença inferior a 27 pontos, já que o o confronto direto é critério de desempate e quando as equipes se enfrentaram em Londrina o time da casa venceu por 89 a 62.





“Agora, a gente entra em uma fase bem específica. Tanto a preparação física quanto os trabalhos de quadra estão sendo desenvolvidos para que os atletas cheguem à fase final do campeonato no auge técnico e tático de cada um”, comentou o técnico Arody Neto.

O atual campeão Pato Basquete também já se classificou. Por ser líder da primeira fase, a equipe tem o benefício de levar os jogos semifinais, a decisão do terceiro lugar e a grande final para Pato Branco. As partidas decisivas no sudoeste do estado serão disputadas nos dias 8 e 9 de novembro.





O projeto masculino adulto da APVE Londrina Basketball tem como patrocinadores oficiais na temporada 2024 a Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina, via Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos, a Unimed Londrina e a Unicesumar. Além disso, o projeto tem apoio do Restaurante LDN Grill, da academia Cross Londrina e da Fisioterapia Vinicius Coelho.