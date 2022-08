Competindo na Europa, atleta londrinense tem chances de ir aos Jogos Olímpicos

Grande nome da prova dos 3.000 metros com obstáculos no Brasil na última década, a londrinense Tatiane Raquel Silva terá mais uma oportunidade de competir em alto nível na Europa e somar pontos para o ranking mundial, critério de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A atleta vai disputar a etapa de Mônaco (França) da Diamond League, a principal competição anual do atletismo mundial.



A londrinense comemorou mais uma chance de correr ao lado de grandes nomes da sua prova mais uma vez. “Era um objetivo meu para esse ano, participar de uma etapa. É muito difícil conquistar uma vaga, isso só demonstra que o trabalho é a dedicação desse ano está valendo a pena. Quero fazer o meu melhor e se manter entre as melhores do mundo”, frisou a atleta.



Em 2022, Tatiane Raquel Silva já participou de uma temporada de treinos e competições na Europa, em junho. Ela foi bronze no Ibero-Americano, e competiu também no Meeting Europeu de Manchester – ficou na quinta colocação – e no Grand Prix Internacional de Watford, no qual ela venceu a prova e anotou o novo recorde sul-americano da prova: 9min24seg38. Ela também foi campeã sul-americana no início do ano e do Troféu Brasil, e integrou a seleção brasileira que foi ao Mundial dos EUA.



O foco é continuar trabalhando duro para escalar posições no ranking mundial. “Acho que aproveitar a oportunidade para melhorar a marca e subir de patamar, pois essa competição é muito importante a nível Internacional”, projetou a londrinense.



A etapa do principado de Mônaco da Diamond League de atletismo acontece na próxima quarta-feira (10).