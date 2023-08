Dois pilotos morrem em acidente no MotoGP em Cascavel

Um grave acidente resultou na morte de dois pilotos na quarta etapa do Moto 1000GP, na tarde de domingo (27), em Cascavel (Oeste). Os pilotos chegaram a ser encaminhados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. A prova foi cancelada pelos organizadores do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade.





As vítimas são os pilotos André Veríssimo Cardoso, 42 anos, e Érico Veríssimo da Rocha, 38. Apesar do mesmo sobrenome, os pilotos não são parentes. André é paulista e Érico, pernambucano.

Publicidade

Publicidade





O acidente aconteceu logo na primeira volta da corrida quando André Veríssimo sofreu uma queda na pista do autódromo internacional Zilmar Beux e, ao se levantar e tentar deixar o local, foi atingido por Érico Veríssimo, que não conseguiu desviar a tempo. O impacto foi grande e os pilotos foram jogados para longe e a moto deu diversos giros pelo ar.





Os pilotos foram atendidos pelas ambulâncias que estavam no autódromo e encaminhados a um hospital de referência em Cascavel em estado grave. Durante a tarde, os pilotos não resistiram aos ferimentos e os óbitos foram confirmados. De acordo com a organização da corrida, André Veríssimo sofreu uma parada cardiorrespiratória ao ser encaminhado ao centro cirúrgico.

Publicidade





A corrida foi interrompida sob bandeira vermelha e, de acordo com a organização do Moto 1000GP, todos os protocolos internacionais de segurança estabelecidos pela Federação Internacional de Motociclismo foram seguidos. A direção da prova suspendeu todas as atividades previstas para o circuito de Cascavel.





Em nota, o Moto 1000GP lamentou o grave acidente e as mortes dos pilotos. "Infelizmente um dia lindo de corridas se transformou em um dos dias mais tristes da história do Moto1000GP. Nesse momento nossos pensamentos e preces estão inteiramente direcionados às famílias e aos nossos amigos e pilotos que partiram".





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.