Equipe Braço Curto MotorSport de Londrina comemora participação no Rally dos Sertões

Uma das edições mais exigentes do Rally dos Sertões terminou junto ao mar na Praia do Preá, em Cruz (CE), no último final de semana, e foi comemorada pela equipe de Londrina Braço Curto MotorSport. Foram nove dias atravessando Pernambuco, Bahia e Ceará em um percurso de 3.700 km que trouxe um desafio completo. Ao longo das oito etapas, pilotos e navegadores encararam terrenos com diversos tipos de características – cascalho, chão batido, pedras, areia –; especiais cronometradas bastante técnicas, com lombadas, erosões, trial e muita navegação, além do forte calor.





Por isso mesmo, passar pela rampa de chegada para fechar a prova foi motivo de muita comemoração. Para as duas duplas da equipe londrinense também foi a coroação de um trabalho que envolveu a preparação das Mitsubishi L200 Evo V8, a logística de apoio e a montagem de uma estrutura que acompanhou o time de Petrolina (PE) ao Preá. Foi a sétima participação da equipe londrinense no rali.

Tanto Mário Marcondes/Artêmio Pauluci quanto Luiz Manara/Léo Telles viveram momentos de superação. Eles enfrentaram as dificuldades típicas de um dos principais ralis do mundo e conseguiram um bom desempenho na categoria mais concorrida entre os carros, a T1.





"Sabíamos que seria um Sertões com um nível de dificuldade acima da média, e ainda assim fomos surpreendidos. A organização está de parabéns, pois a cada edição consegue se superar”, afirmou Marcondes. A dupla enfrentou problemas mecânicos logo no início da competição, e somente a partir da quarta etapa conseguiu imprimir um ritmo bom de disputa. “Observamos a nossa performance a cada etapa, quando terminávamos o dia entre os melhores da categoria e entre os TOP 20 da classificação geral. O saldo foi positivo”, concluiu o piloto.





Além dos desafios técnicos e mecânicos, Manara e Telles enfrentaram problemas de saúde. Ambos sofreram intoxicação alimentar, causada pela qualidade da água em Petrolina (mais competidores também tiveram). Motivo que impediu de largarem em duas etapas do Sertões. “Está tudo bem conosco, mas a melhor decisão foi não competir em estado de desidratação, uma vez que o calor dentro da picape é intenso. Fomos prudentes e evitamos qualquer tipo de riscos”, explicou Manara.





A equipe Braço Curto MotorSport já começa a preparação agora para a edição 2024 do Sertões, que será entre os dias 9 e 17 de agosto.