Atleta de Londrina conquista vaga na final da Gymnasíade, maior competição escolar do mundo

A atleta londrinense Júlia Rocha Ribeiro (Colégio Ética), 17, da equipe Londrina/FEL/IPEC, classificou-se para a final nos 400 metros rasos da Gymnasíade, considerada a maior competição escolar do mundo, que está sendo disputada na Normandia, na França.

Ribeiro venceu a semifinal com o melhor tempo entre todas as atletas, marcando 55’42. Já Nicole Braz Domene, 18, terminou na quarta colocação em sua série e não avançou. A final será na sexta-feira (20), às 7h25 (horário de Brasília).

A londrinense vive uma grande fase na carreira e coleciona resultados expressivos em 2022, como o título sul-americano sub-20. Ela é a atual líder do ranking nacional e do sul-americano sub-20 nos 400 m rasos e também foi campeã paranaense. A jovem é a 19ª colocada do ranking mundial Sub-18 da prova dos 400 metros. Ribeiro e Domene também foram campeãs brasileiras sub-20 no revezamento 4×400 misto.





“São resultados importantíssimos para nossa equipe. Ter uma atleta na final e com o melhor tempo é maravilhoso, assim como ver a Nicole representando o Brasil em uma competição tão grande no atletismo mundial”, celebrou o técnico do Projeto Londrina Atletismo, Gilberto Miranda.





Antes da final dos 400 metros, as duas londrinenses disputam, na quinta (19), o revezamento medley 1, e na sexta-feira (20) o revezamento medley 2.