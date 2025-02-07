Em confronto direto, Londrina Vôlei recebe o Flamengo nesta sexta

O Londrina Vôlei entra em quadra nesta sexta-feira (7), no ginásio Moringão, às 19h, para um jogo decisivo válido pela Superliga B feminina contra o Flamengo. A equipe do técnico Juliano Trindade terá confronto direto com a equipe carioca, que atualmente está na quinta colocação, um ponto à frente do Londrina, sexto colocado na tabela.





“A expectativa é de fazer um bom jogo contra o Flamengo. Elas estão na quinta posição, estamos na sexta, é um adversário direto conosco. Mas fizemos uma boa semana de treinamentos, estamos passando as últimas informações para as meninas de como o Flamengo joga e nos preparando da melhor maneira possível”, disse Juliano Trindade, comandante do Londrina Vôlei.

A equipe londrinense tem 50% de aproveitamento na Superliga B até o momento. Em oito jogos, são quatro vitórias e quatro derrotas, somando 11 pontos. O Flamengo, por sua vez, disputou sete partidas na atual temporada da segunda divisão do vôlei nacional, com 12 pontos, distribuídos em quatro vitórias e três derrotas.





O Londrina Vôlei vai para o duelo contra o Flamengo após ter conhecido sua primeira derrota como mandante na Superliga B. A equipe perdeu por 3 sets a 1 para o Vôlei Louveira, de São Paulo, atual segundo colocado da competição, no último domingo (2). O Flamengo, por sua vez, venceu o Ascade, lanterna, no sábado (1), por 3 sets a 1, atuando como mandante no ginásio do clube, no Rio de Janeiro.





Caso vença o Flamengo, o Londrina Vôlei volta à quinta colocação do torneio nacional e encaminha classificação entre os oito primeiros colocados, que ao fim da primeira fase disputam os playoffs. Os dois finalistas da Superliga B sobem para a primeira divisão do vôlei nacional na próxima temporada. Por conta da boa campanha e da boa presença de público nos últimos jogos, Juliano Trindade espera o apoio da torcida no Moringão.





