Entenda estreia, salário e tudo sobre a troca de Luka Doncic na NBA

Luka Doncic chegou ao Los Angeles Lakers em uma das trocas mais bombásticas da história da NBA. O esloveno se junta a LeBron James, e o UOL responde algumas das principais dúvidas quanto à chegada ao novo time.





QUANDO SERÁ A ESTREIA?





Luka Doncic ainda não tem a data da estreia definida. O astro sofreu uma distensão na panturrilha esquerda durante o jogo entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves em 25 de dezembro e vem se recuperando desde então.





A tendência é que a estreia aconteça em 11 ou 12 de fevereiro. No dia 11, os Lakers recebem o Utah Jazz, às 00h30 (de Brasília). No dia seguinte, o time de Doncic visita o Jazz, às 23h.





QUANTO DONCIC VAI GANHAR NOS LAKERS?





Doncic vai ganhar, no máximo, 229 milhões de dólares (cerca de R$ 1 bilhão) -o valor e o tempo de contrato não foram divulgados pelos Lakers.





A mudança fez o esloveno perder a chance de fechar o maior contrato da NBA com o Dallas Mavericks. Uma renovação por cinco anos com os Mavs ativaria o benefício supermax, e Doncic receberia 345 milhões de dólares (R$ 2 bilhões).





A troca significou para Doncic um "prejuízo" de 116 milhões de dólares (aproximadamente R$ 670 milhões).





QUAL SERÁ O NÚMERO NA CAMISA DE DONCIC?





O jogador seguirá usando o seu número tradicional: 77. Ele será o primeiro atleta da história dos Lakers a usar a numeração na camisa.





COMO FOI A TROCA ENVOLVENDO DONCIC?





Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks promoveram uma troca múltipla de jogadores no último final de semana. Os Lakers enviaram o astro Anthony Davis, além de Max Christie e uma escolha de primeira rodada do draft de 2029, para Dallas, enquanto os Mavs cederam Luka Doncic, Markieff Morris e Maxi Kleber para Los Angeles.





O QUE DONCIC ACHOU DA TROCA?





O esloveno não escondeu seu choque com a troca. Em sua apresentação nos Lakers, ele disse que pensou que era uma "pegadinha".





"Estava quase dormindo quando me ligaram. Tive que checar se não era 1º de abril. Não acreditei, foi um choque. Emocionalmente, foi muito difícil. Hoje estou muito melhor, mas parece que vivi um mês nesses últimos dois dias. Eles [Mavericks] tomaram essa decisão [de me trocar para os Lakers], não sei o porquê, mas não posso fazer nada sobre. Pensei que ia passar toda a minha carreira lá", disse o jogador.



