Equipe feminina do Londrina Vôlei estreia na Série A do Campeonato Paranaense

A primeira etapa do Campeonato Paranaense da Série A com a participação da equipe feminina sub-19 do Londrina Vôlei, ocorreu no último final de semana, em Santa Helena (Oeste). No jogo de estreia da competição, contra o Círculo Militar do Paraná, na sexta-feira (11), apesar do equilíbrio nos sets o time londrinense acabou derrotado por 3 a 0 (25×23, 25×20, 26×24). Na partida seguinte, contra o Toledo, as meninas do Londrina Vôlei alcançaram a primeira vitória na etapa, pelo placar de 3 sets a 0.





No sábado (12), foram mais dois jogos. No primeiro deles, um confronto contra as donas da casa, a equipe do Santa Helena, o Londrina Vôlei acabou perdendo por 3 a 0. A derrota não abalou o time londrinense, que no mesmo dia retomou o caminho das vitórias e superou o Pato Vôlei, por 3 sets a 2.

Já no domingo (13), último dia da primeira etapa do Paranaense sub-19, mais uma vitória, dessa vez contra o Guarapuava, por 3 a 2, com o último set bastante disputado: 24×22. Ainda no domingo, contra o Vôlei Marechal, derrota por 3 sets a 0. Resultado que acabou deixando o Londrina Vôlei na 6ª colocação do campeonato, com sete pontos conquistados em três vitórias e três derrotas.





O técnico da equipe, Juliano Trindade, celebrou o resultado do time em sua primeira participação na Série A do paranaense. “Nós traçamos um objetivo para esse primeiro ano de competição, a meta é não cair para a segunda divisão. Então, voltamos da primeira etapa com um saldo positivo, ficamos à frente de equipes tradicionais, que jogam há vários anos a divisão A. Tenho boas perspectivas para as próximas etapas”, declarou.

Trindade destacou ainda que a equipe londrinense, apesar do primeiro ano na série A, tem todas as condições de ser competitiva. “Nosso time pode jogar de igual para igual com todas as equipes do Paraná, mesmo sem o nível de investimento de outras equipes, como: Chopinzinho, Palmas e Toledo”, acrescentou.





Na primeira fase da competição, com as dez equipes jogando entre si, é feito o ranqueamento para a segunda fase, com o primeiro colocado jogando contra o último, o segundo contra o penúltimo e assim por diante.

Caso as duas piores equipes da primeira fase percam seus jogos, elas já são, automaticamente, rebaixadas. Mas, se o primeiro ou o segundo colocado for derrotado, teremos o “Torneio da Morte”, com os dois primeiros da série B e os dois perdedores dessa fase eliminatória.





O treinador do Londrina Vôlei falou em expectativa alta para os próximos desafios. “Na próxima etapa, queremos fazer um papel ainda melhor e garantir nossa permanência na primeira divisão “, disse.





A segunda etapa do campeonato está marcada para julho, em Palmas. Já a terceira etapa, em agosto, será realizada na cidade de Chopinzinho e a quarta, e última, ocorrerá em Marechal Cândido Rondon.





