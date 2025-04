Quatro times do Norte Pioneiro buscam acesso na Taça Bronze 2025

Londrina EC tem maior público em estreias de Brasileiro desde 2017

O Londrina estreou no Campeonato Brasileiro da Série C com vitória por 3 a 1 sobre o Ypiranga na noite de segunda-feira (14) em jogo que ficou marcado pelo retorno da equipe ao estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) após nove anos de hiato.