Equipe londrinense é campeã dos Jogos Abertos do Paraná em Apucarana

A equipe Londrina/FEL/IPEC conquistou mais três troféus na disputa de atletismo durante a fase final dos Jogos Abertos do Paraná, encerrada no último domingo (24), em Apucarana (centro-norte). O time londrinense terminou como campeã nos naipes feminino e masculino, e também no geral, repetindo a trajetória de 2023.





Com 251 pontos somados, a equipe londrinense foi a campeã entre as mulheres, já a equipe masculina obeteve 249 pontos. No geral, título garantido com 500 pontos. Foram 38 medalhas, sendo 12 ouros, 15 pratas e 11 bronzes.

Ouro nos 110 metros com barreiras e nos 400 metros com barreiras, Pedro Brandalise foi um dos destaques da equipe de Londrina no campeonato. “Muito feliz de poder contribuir com resultados importantes para a nossa equipe e a cidade. É uma maneira especial de encerrar uma temporada”, contou Pedro, que também integra a comissão técnica como assistente.





Destaque também para o desempenho londrinense nas provas de revezamento, uma das marcas da equipe nas últimas temporadas. Teve ouro nas provas do 4x 100 metros feminino e 4 x 400 metros misto, e uma prata no 4 x 100 metros masculino.

Este é o segundo ano consecutivo que a equipe Londrina/FEL/IPEC conquista os três títulos possíveis dentro da tradicional competição estadual. No ano passado, quando a fase final foi realizada em Londrina, na pista da UEL (Universidade Estadual de Londrina), o time londrinense também faturou os títulos no masculino, feminino e geral, com 483 pontos somados.





COMPROMETIMENTO DOS ATLETAS RESULTOU NO BOM RENDIMENTO NA COMPETIÇÃO

O técnico Gilberto Miranda lembrou as dificuldades da disputa e atribuiu as conquistas ao comprometimento do grupo. “Fizemos um trabalho muito forte visando essa competição, que para nós é sempre uma das mais importantes do ano. O grupo todo se dedicou ao máximo, conseguimos fazer mais uma campanha excelente e trazer o título do atletismo para a nossa cidade”, destacou o experiente treinador.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e FEL (Fundação de Esportes de Londrina), através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos) e IPEC (Instituto Paranaense de Esporte e Cultura); e parceria da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Unicesumar, CBC (Comitê Brasileiro de Clubes), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Zuba Advocacia, Centro do Coração, Nutricionista Bruna Monteiro, Laboratório Oswaldo Cruz Londrina, Raphael Cruz Fisioterapia Esportiva e Academia AS Fitness.





