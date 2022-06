Equipe londrinense se prepara para maior competição de atletismo da América Latina

A competição mais importante do calendário de atletismo brasileiro será marcante para a equipe Londrina/FEL/IPEC. O time londrinense chega para a edição 2022 do Troféu Brasil com vários objetivos na bagagem. A competição começa nesta quarta-feira (22) e vai até sábado (25), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Estão inscritos 770 atletas, de 131 clubes, representando 22 estados e o Distrito Federal.



Serão 15 os representantes da equipe londrinense. Entre eles, jovens destaques de categorias inferiores em busca de experiência e afirmação. Caso, por exemplo, de Maria Eduarda Ferreira Barbosa, que vai disputar a competição pela primeira vez. Campeã brasileira sub-20 do salto em altura, a jovem de 18 anos entra na competição sonhando com o índice para o Campeonato Mundial, que acontecerá em agosto, em Cali, na Colômbia.



“Venho de uma sequência boa de treinos e estou confiante. Espero que possa fazer uma boa competição e alcançar esse grande sonho, que é a vaga para o Mundial Sub-20”, disse a jovem, que tem como melhor marca 1,77 metro, a apenas quatro centímetros do índice para o Mundial, que é 1,81 metro.



Na delegação também estão figurões como Tatiane Raquel Silva e Livia Avancini, que vão defender seus títulos obtidos na edição 2021. As londrinenses retornam de um período de treinos e competições na Europa e são apostas concretas de medalhas para a equipe.



Treze vezes campeã do Troféu Brasil, Tatiane quer aproveitar a competição para manter o bom ritmo e seguir somando pontos para o ranking mundial dos 3.000 metros com obstáculos, sua principal prova. “Tive uma temporada boa na Europa e agora é seguir com os objetivos por aqui”, disse Tatiane, que acaba de estabelecer os novos recordes sul-americano e brasileiro da prova. Ela vai competir também nos 1.500 metros e 5.000 metros.



Sete vezes consecutivas medalhista da competição, Livia Avancini mira o pódio novamente. “Essa temporada na Europa foi muito produtiva, com aprendizados importantes. Espero poder seguir melhorando em busca de melhores marcas”, definiu a atleta do arremesso do peso, atual campeã do Troféu Brasil.



Tanto Livia como Tatiane já estão garantidas no Campeonato Mundial de Atletismo, que acontece no mês de julho, nos Estados Unidos.



“Nossa equipe é mesclada, recheada de muitos jovens, que têm potencial e precisam ganhar experiência. É a maior competição do atletismo da América Latina e Londrina estará presente, vamos trabalhar duro para dar nosso melhor mais uma vez”, destacou o técnico Gilberto Miranda.