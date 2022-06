Londrina EC mira confrontos diretos para subir na classificação da Série B

A reta final do primeiro turno da Série B reserva ao Londrina confrontos diretos que podem levar o Tubarão para a parte de cima da tabela. Das setes partidas restantes, o LEC vai enfrentar cinco adversários que brigam entre os últimos colocados.

A derrota para o Vasco foi a quinta do alviceleste no Brasileiro e deixou o time estacionado na 11ª posição, com 15 pontos. Em 12 jogos, são quatro vitórias e três empates, com aproveitamento de 41%. O LEC está a seis pontos do Grêmio, quarto colocado, e tem dois a mais que o Náutico, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.





Com um jogo a menos, em razão do adiamento da partida contra a Chapecoense, o Londrina terá cinco confrontos diretos. O primeiro é contra o Guarani, na sexta-feira (24), no estádio do Café. O Bugre é o 18ª, com 13 pontos. Na 16ª rodada recebe o CSA, que atualmente aparece em 16º, com 14. Na 18ª rodada encara o Ituano, 14º colocado, com 14, no interior paulista, e no jogo seguinte recebe no Café o Sampaio Corrêa, que aparece em 10º, com 15.





E ainda tem o jogo adiado com a Chapecoense em Santa Catarina. A data da partida não foi confirmada pela CBF até agora. A Chape tem 15 pontos, em 13º lugar. Fechando o primeiro turno, o Londrina jogará fora de casa contra o Grêmio, quarto colocado, com 21, e o Sport, que está na quinta posição, com 20.

